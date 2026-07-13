Решение отменить дисквалификацию Балогуна единолично принял глава дисциплинарного комитета ФИФА Аль-Камали (The Times)

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0), наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация была приостановлена с испытательным сроком в один год, и футболист смог принять участие в матче против Бельгии в ⅛ финала (1:4).