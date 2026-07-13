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Решение отменить дисквалификацию Балогуна единолично принял глава дисциплинарного комитета ФИФА Аль-Камали (The Times)

Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ лично принял решение о приостановке дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0), наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация была приостановлена с испытательным сроком в один год, и футболист смог принять участие в матче против Бельгии в ⅛ финала (1:4).

По сведениям The Times, Аль-Камали вынес вердикт по ситуации Балогуна без участия остальных 17 членов комитета.

Отмечается, что многие дисциплинарные дела ФИФА и ранее рассматривались одним членом комитета — как правило, такие решения принимал заместитель председателя Хорхе Паласио. Однако, согласно более 100 опубликованным ранее решениям, Аль-Камали никогда ранее не выносил решения единолично — зачастую решения по наиболее важным вопросам принимают три члена комитета.