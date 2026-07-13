Нигматуллин об удалении Эмболо: «На Соболева насмотрелся? Тот ныряет правдоподобнее… Идиотский поступок поставил крест на Швейцарии»

Главный арбитр матча Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку Паредесу за фол на Эмболо. Однако после изучения повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче.
"Если в матче Франция — Марокко борьбы не получилось, команда Дидье Дешама прошлась по сопернику катком, то три оставшихся четвертьфинала сложились драматично. Судьбу двух из них предопределили грубые ошибки вратарей, а еще одного — низкий IQ швейцарского форварда, заработавшего глупейшее удаление.
Вот интересно — о чем думал Эмболо, уже висевший на карточке, когда в центре поля откровенным нырком выпрашивал штрафной? На что рассчитывал в эпоху ВАР? Или на нашего Соболева насмотрелся? Но тот ныряет правдоподобнее…
Если до удаления Швейцария сохраняла неплохие шансы на выход в полуфинал, то идиотский поступок форварда поставил на них крест. 50 минут играть с Аргентиной в меньшинстве — это самоубийство. Лучшим у европейцев я бы назвал Кобеля, сделавшего несколько крутых сэйвов. Но когда забивали Альварес с Лаутаро Мартинесом, вратарь уже был бессилен", — написал Нигматуллин.