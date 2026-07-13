Нигматуллин об удалении Эмболо: «На Соболева насмотрелся? Тот ныряет правдоподобнее… Идиотский поступок поставил крест на Швейцарии»

Если до удаления Швейцария сохраняла неплохие шансы на выход в полуфинал, то идиотский поступок форварда поставил на них крест. 50 минут играть с Аргентиной в меньшинстве — это самоубийство. Лучшим у европейцев я бы назвал Кобеля, сделавшего несколько крутых сэйвов. Но когда забивали Альварес с Лаутаро Мартинесом, вратарь уже был бессилен", — написал Нигматуллин.