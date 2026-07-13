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Нигматуллин об удалении Эмболо: «На Соболева насмотрелся? Тот ныряет правдоподобнее… Идиотский поступок поставил крест на Швейцарии»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на удаление форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче ¼ финала ЧМ-2026 (3:1).

Источник: Спортс‘’

Главный арбитр матча Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку Паредесу за фол на Эмболо. Однако после изучения повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче.

"Если в матче Франция — Марокко борьбы не получилось, команда Дидье Дешама прошлась по сопернику катком, то три оставшихся четвертьфинала сложились драматично. Судьбу двух из них предопределили грубые ошибки вратарей, а еще одного — низкий IQ швейцарского форварда, заработавшего глупейшее удаление.

Вот интересно — о чем думал Эмболо, уже висевший на карточке, когда в центре поля откровенным нырком выпрашивал штрафной? На что рассчитывал в эпоху ВАР? Или на нашего Соболева насмотрелся? Но тот ныряет правдоподобнее…

Если до удаления Швейцария сохраняла неплохие шансы на выход в полуфинал, то идиотский поступок форварда поставил на них крест. 50 минут играть с Аргентиной в меньшинстве — это самоубийство. Лучшим у европейцев я бы назвал Кобеля, сделавшего несколько крутых сэйвов. Но когда забивали Альварес с Лаутаро Мартинесом, вратарь уже был бессилен", — написал Нигматуллин.