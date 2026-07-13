«ПСЖ» и Nike близки к продлению контракта на 5 лет и 500 млн евро. Парижане получают 60 млн в год по текущему договору

Благодаря этому соглашению «ПСЖ» войдет в число клубов с самыми прибыльными партнерскими контрактами. Одним из лидеров в этом списке остается «Барселона», которая в ноябре 2024 года продлила партнерство с Nike до 2038 года. По данным испанских СМИ, общая сумма сделки составила около 1,7 миллиарда евро.