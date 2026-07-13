«ПСЖ» и Nike близки к продлению контракта на 5 лет и 500 млн евро. Парижане получают 60 млн в год по текущему договору

Парижский клуб будет получать около 100 миллионов евро в год по новому соглашению.
Переговоры между сторонами начались вскоре после победы команды под руководством Луиса Энрике в Лиге чемпионов в конце сезона-2024/25. Тогда президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поручил руководству пересмотреть условия сотрудничества с Nike — техническим партнером парижан с 1989 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2032 года.
По информации L"Équipe, парижане достигли принципиальной договоренности о продлении сотрудничества с Nike еще на пять сезонов — до 2037 года. Таким образом, новое соглашение будет заключено за шесть лет до завершения текущего договора.
По действующему договору парижский клуб получает от Nike около 60 миллионов евро в год, новое соглашение будет приносить примерно 100 миллионов ежегодно.
Благодаря этому соглашению «ПСЖ» войдет в число клубов с самыми прибыльными партнерскими контрактами. Одним из лидеров в этом списке остается «Барселона», которая в ноябре 2024 года продлила партнерство с Nike до 2038 года. По данным испанских СМИ, общая сумма сделки составила около 1,7 миллиарда евро.