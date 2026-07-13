Лапорта об Альваресе: «Барселона» сделала предложение, но оно не бессрочное. Не собираемся плясать ни под чью дудку"

"Мы не собираемся плясать ни под чью дудку. Здесь мы сами задаем ритм. Мы сделали предложение, но оно не бессрочное. Посмотрим, как долго оно будет в силе. Мы изъявили желание подписать футболиста, которого просили тренер и спортивный блок. Он нам очень нравится, и я думаю, что он отличный игрок.