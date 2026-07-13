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Лапорта об Альваресе: «Барселона» сделала предложение, но оно не бессрочное. Не собираемся плясать ни под чью дудку"

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что срок действия предложения по Хулиану Альваресу ограничен.

Источник: Спортс‘’

Ранее форвард «Атлетико» заявил о желании уйти из клуба: «Мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту». Позже мадридский клуб подал жалобу на «Барселону» в ФИФА и RFEF за переговоры с Альваресом.

"Мы не собираемся плясать ни под чью дудку. Здесь мы сами задаем ритм. Мы сделали предложение, но оно не бессрочное. Посмотрим, как долго оно будет в силе. Мы изъявили желание подписать футболиста, которого просили тренер и спортивный блок. Он нам очень нравится, и я думаю, что он отличный игрок.

Думаю, у нас прекрасные отношения [с «Атлетико»]. Из-за нашего предложения возникло недоразумение, и я все им объяснил. Мы не оказывали давления. Я лишь сказал, что после того, как у них появится альтернатива, предложение будет в силе. На данный момент дальше это не зашло", — сказал Лапорта.