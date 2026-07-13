Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.24
П2
3.66
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.60
П2
4.42
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.58
П2
6.43
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2

7 случаев сердечных приступов зафиксированы в Буэнос-Айресе во время матча Аргентины со Швейцарией. Один болельщик скончался

51-летний болельщик скончался от инфаркта во время матча между Аргентиной и Швейцарией в четвертьфинале ЧМ-2026 (3:1).

Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, пытались реанимировать мужчину, однако впоследствии констатировали смерть.

Как сообщает Ambito со ссылкой на Службу экстренной медицинской помощи Буэнос-Айреса (SAME), во время встречи и последовавших празднований в столице Аргентины еще шесть человек перенесли сердечные приступы и другие неотложные состояния, связанные с сердцем.

Среди зарегистрированных случаев были боли в груди, затрудненное дыхание, обмороки и симптомы, характерные для острых коронарных синдромов. 45-летний мужчина был доставлен в больницу после того, как пожаловался на боль в груди, нарушения речи и онемение одной руки. Спустя полчаса 41-летний мужчина потерял сознание. Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также помощь была оказана 86-летней женщине с сердечными заболеваниями, которую обнаружили без сознания.

Работа медиков продолжилась всю ночь. 74-летнюю женщину, жаловавшуюся на боль в области сердца и затрудненное дыхание, доставили в больницу. 48-летнего мужчину с болью в груди также госпитализировали. Последний зарегистрированный случай касался 38-летней женщины с нарушением дыхания, которую также доставили в эту больницу.