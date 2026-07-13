7 случаев сердечных приступов зафиксированы в Буэнос-Айресе во время матча Аргентины со Швейцарией. Один болельщик скончался

Среди зарегистрированных случаев были боли в груди, затрудненное дыхание, обмороки и симптомы, характерные для острых коронарных синдромов. 45-летний мужчина был доставлен в больницу после того, как пожаловался на боль в груди, нарушения речи и онемение одной руки. Спустя полчаса 41-летний мужчина потерял сознание. Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также помощь была оказана 86-летней женщине с сердечными заболеваниями, которую обнаружили без сознания.