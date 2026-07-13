7 случаев сердечных приступов зафиксированы в Буэнос-Айресе во время матча Аргентины со Швейцарией. Один болельщик скончался

Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, пытались реанимировать мужчину, однако впоследствии констатировали смерть.
Как сообщает Ambito со ссылкой на Службу экстренной медицинской помощи Буэнос-Айреса (SAME), во время встречи и последовавших празднований в столице Аргентины еще шесть человек перенесли сердечные приступы и другие неотложные состояния, связанные с сердцем.
Среди зарегистрированных случаев были боли в груди, затрудненное дыхание, обмороки и симптомы, характерные для острых коронарных синдромов. 45-летний мужчина был доставлен в больницу после того, как пожаловался на боль в груди, нарушения речи и онемение одной руки. Спустя полчаса 41-летний мужчина потерял сознание. Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также помощь была оказана 86-летней женщине с сердечными заболеваниями, которую обнаружили без сознания.
Работа медиков продолжилась всю ночь. 74-летнюю женщину, жаловавшуюся на боль в области сердца и затрудненное дыхание, доставили в больницу. 48-летнего мужчину с болью в груди также госпитализировали. Последний зарегистрированный случай касался 38-летней женщины с нарушением дыхания, которую также доставили в эту больницу.