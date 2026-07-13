Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0), наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии его одноматчевая дисквалификация после удаления была приостановлена с испытательным сроком в один год, и форвард США смог принять участие в матче против Бельгии в ⅛ финала (1:4).
Сообщалось, что спонсор Федерации футбола США Скотт Гудвин обратил внимание чиновников администрации Дональда Трампа на обвинения в причастности Клауса к договорным матчам в Бразилии. Президент Соединенных Штатов, комментируя отмену дисквалификации Балогуна, заявил: «Прошлое судьи, если покопаться там, вызывает некоторые вопросы. Не хочу говорить об этом, чтобы не вызвать противоречий, но это очень подозрительно».
«Арбитр Клаус, который судил матч, находится под беспрецедентной атакой. Его обвиняют в том, чего он не делал. Он показал красную карточку после вмешательства [ВАР]. Он больше не отсудит ни одного матча, потому что его публично дискредитировали», — сказал Иттрих.