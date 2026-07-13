Экс-арбитр Иттрих о словах Трампа про судью, удалившего Балогуна: «Клауса обвинили в том, чего он не делал. Он больше не отсудит ни одного матча, потому что его публично дискредитировали»

«Арбитр Клаус, который судил матч, находится под беспрецедентной атакой. Его обвиняют в том, чего он не делал. Он показал красную карточку после вмешательства [ВАР]. Он больше не отсудит ни одного матча, потому что его публично дискредитировали», — сказал Иттрих.