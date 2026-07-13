Месси забил 7 голов и отдал 8 ассистов в плей-офф ЧМ за 15 игр. У Роналду 1+0 в 10 матчах

Минувшей ночью форвард сборной Аргентины ассистировал Алексису Мак Аллистеру на 10-й минуте матча ¼ финала против Швейцарии. Это восьмая результативная передача Месси в 15 матчах на выбывание на чемпионатах мира. Также он забил в них семь голов.
Роналду в плей-офф ЧМ не отдал ни одного голевого паса и забил всего один гол. Португалец принял участие в 10 играх.
Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.