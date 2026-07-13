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Месси забил 7 голов и отдал 8 ассистов в плей-офф ЧМ за 15 игр. У Роналду 1+0 в 10 матчах

На счету Криштиану Роналду значительно меньше голевых действий в плей-офф чемпионатов мира, чем у Лионеля Месси.

Минувшей ночью форвард сборной Аргентины ассистировал Алексису Мак Аллистеру на 10-й минуте матча ¼ финала против Швейцарии. Это восьмая результативная передача Месси в 15 матчах на выбывание на чемпионатах мира. Также он забил в них семь голов.

Роналду в плей-офф ЧМ не отдал ни одного голевого паса и забил всего один гол. Португалец принял участие в 10 играх.

Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.