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Джака о вылете Швейцарии с ЧМ: «Мы сражались до конца и сотворили историю. Наше путешествие заканчивается, но никто не отнимет у нас то, чего мы достигли»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака написал пост после поражения от Аргентины в ¼ финала ЧМ-2026 (3:1).

Источник: Спортс‘’

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, сборная Аргентины одержала победу благодаря двум голам в экстра-таймах. Швейцария дошла до четвертьфинала чемпионата мира впервые с 1954 года, когда страна принимала турнир.

"Этому не суждено было случиться. Мы отдали все, сражались до самого конца и отдавались на поле всем сердцем.

На этом наше путешествие заканчивается, но никто не сможет отнять у нас то, чего мы достигли вместе. Мы сотворили историю. Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал", — написал Джака в инстаграме.