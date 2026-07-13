Джака о вылете Швейцарии с ЧМ: «Мы сражались до конца и сотворили историю. Наше путешествие заканчивается, но никто не отнимет у нас то, чего мы достигли»

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, сборная Аргентины одержала победу благодаря двум голам в экстра-таймах. Швейцария дошла до четвертьфинала чемпионата мира впервые с 1954 года, когда страна принимала турнир.
"Этому не суждено было случиться. Мы отдали все, сражались до самого конца и отдавались на поле всем сердцем.
На этом наше путешествие заканчивается, но никто не сможет отнять у нас то, чего мы достигли вместе. Мы сотворили историю. Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал", — написал Джака в инстаграме.