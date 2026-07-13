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Экс-судья Майер об удалении Эмболо: «Его симуляция была следствием того, что его не раз жестко атаковали. Поэтому он заранее упал. Если рассматривать эпизод отдельно, то это карточка»

Бывший арбитр ФИФА Урс Майер оценил эпизод с удалением форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче ¼ финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:2).

Игрок получил вторую желтую карточку за симуляцию.

"В конечном итоге именно Эмболо несколько раз жестко атаковали, разве не так? И его симуляция была как раз следствием этого. Он прекрасно понимал, что сейчас снова последует столкновение, снова прибежит аргентинец, снова будет больно. Поэтому он, вероятно, заранее упал.

Если рассматривать этот эпизод отдельно, то да, карточку нужно было показать. Но почему вообще возникла эта ситуация?

ВАР в данном случае я тоже не виню, потому что он обязан был вмешаться. Первоначальное решение было совершенно неправильным. Он должен был сказать судье: «Послушай, ты ошибся, ты неправильно увидел этот момент», — сказал Майер.