Экс-судья Майер об удалении Эмболо: «Его симуляция была следствием того, что его не раз жестко атаковали. Поэтому он заранее упал. Если рассматривать эпизод отдельно, то это карточка»

"В конечном итоге именно Эмболо несколько раз жестко атаковали, разве не так? И его симуляция была как раз следствием этого. Он прекрасно понимал, что сейчас снова последует столкновение, снова прибежит аргентинец, снова будет больно. Поэтому он, вероятно, заранее упал.