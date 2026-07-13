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Симон о Ямале на ЧМ: «Хотелось бы, чтобы он забивал, но я предпочитаю видеть Ламина таким, как сейчас — он отрабатывает в обороне и жертвует собой ради команды. Голы придут рано или поздно&raqu

Вратарь сборной Испании Унаи Симон считает, что вклад Ламина Ямаля в игру команды измеряется не только забитыми голами.

Источник: Спортс‘’

В 6 матчах на чемпионате мира Ямаль заюил лишь один гол — в ворота Саудовской Аравии на групповом этапе.

"Он совершенно не беспокоится. Он продолжает делать одно и то же в каждом матче, не беспокоясь о цифрах. Он забил всего один гол? В конце концов, о лучших игроках мира судят по цифрам, статистике и данным, но они также являются личностями.

Конечно, мы все хотели бы, чтобы Ламин забил шесть голов. Но я бы предпочел видеть Ламина таким, как сейчас — он отрабатывает в обороне, жертвует собой ради команды и подает пример. Вот почему он является лидером на поле.

Голы и статистика рано или поздно придут сами по себе", — сказал Симон в интервью COPE.

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