Экс-судья Майер о судействе на ЧМ: «Тюрпен — настоящий Бастер Китон, никогда не улыбается, всегда спокоен. Он умеет судить, как и Летексье, которого раскритиковали после матча Аргентина — Египет»

"Пока идет четвертьфинальный матч Норвегия — Англия, главный судья встречи — Тюрпен. Тюрпен — француз, как и Летексье, который судил матч Аргентина — Египет и подвергся жесткой критике. На мой взгляд, чрезмерной. Потому что, несмотря ни на что, он провел хороший матч. И Тюрпен тоже один из тех арбитров, которые просто умеют судить.