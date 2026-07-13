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Экс-судья Майер о судействе на ЧМ: «Тюрпен — настоящий Бастер Китон, никогда не улыбается, всегда спокоен. Он умеет судить, как и Летексье, которого раскритиковали после матча Аргентина — Египет»

Экс-судья ФИФА Урс Майер дал оценку судейству на ЧМ-2026, записав видео по ходу матча Англия — Норвегия в ¼ финала (2:1).

"Пока идет четвертьфинальный матч Норвегия — Англия, главный судья встречи — Тюрпен. Тюрпен — француз, как и Летексье, который судил матч Аргентина — Египет и подвергся жесткой критике. На мой взгляд, чрезмерной. Потому что, несмотря ни на что, он провел хороший матч. И Тюрпен тоже один из тех арбитров, которые просто умеют судить.

Благодаря своему спокойствию и своей манере вести игру он добился огромного успеха. Для меня он — настоящий Бастер Китон среди судей. Никогда не улыбается, всегда спокоен, без каких-либо эмоций на лице. Просто замечательно. Ведь именно таким нейтральным и должен быть судья", — сказал Майер.

Бастер Китон — американский комедийный актер 1920-х годов.