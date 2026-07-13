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«Спартак» будет главным конкурентом «Зениту» в борьбе за чемпионство. «Краснодар» остается претендентом на тройку". Ледяхов о новом сезоне РПЛ

Игорь Ледяхов назвал фаворитов нового сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— У нас понятно, кто фаворит. «Краснодар» никогда не являлся главным претендентом на чемпионство. Сперцян ушел, никого толком не взяли — в этом плане ослабли. А «Зенит» взял футболистов. «Краснодару» будет сложно, но они все равно остаются претендентами на тройку.

— У «Спартака» нет трансферов. На что могут рассчитывать, они конкурент «Зениту»?

— Думаю, да. Концовка нас убедила, выиграли Кубок, были хорошие матчи именно этим составом. Может, надо взять одного-двух человек. Но все равно они будут главными конкурентами «Зениту» в борьбе за чемпионство, — сказал экс-хавбек «Спартака».