«Спартак» будет главным конкурентом «Зениту» в борьбе за чемпионство. «Краснодар» остается претендентом на тройку". Ледяхов о новом сезоне РПЛ

— У нас понятно, кто фаворит. «Краснодар» никогда не являлся главным претендентом на чемпионство. Сперцян ушел, никого толком не взяли — в этом плане ослабли. А «Зенит» взял футболистов. «Краснодару» будет сложно, но они все равно остаются претендентами на тройку.