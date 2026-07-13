«Паредес умеет провоцировать, много чего мог наговорить Эмболо». Корнеев об удалении швейцарца

"Паредес умеет провоцировать. Думаю, он много чего наговорил Эмболо. Кроме того, швейцарец и сам получал по ногам по ходу матча, а в том эпизоде Паредес очень резко шел на сближение. Видимо, поэтому Эмболо решился совершить глупость.