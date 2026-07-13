«Паредес умеет провоцировать, много чего мог наговорить Эмболо». Корнеев об удалении швейцарца

Арбитр Жоау Пиньейру изначально показал Леандро Паредесу желтую карточку за фол на Эмболо. Однако после изучения повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Бреэля.
"Паредес умеет провоцировать. Думаю, он много чего наговорил Эмболо. Кроме того, швейцарец и сам получал по ногам по ходу матча, а в том эпизоде Паредес очень резко шел на сближение. Видимо, поэтому Эмболо решился совершить глупость.
Судья принял правильное решение, тут нет вопросов. Но если бы не это удаление, Швейцария могла обыграть аргентинцев«, — сказал экс-хавбек “Барселоны”.