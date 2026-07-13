Орлов о «Зените»: «Слабое место — игра. Но ее не купить на трансферном рынке, ее нужно поставить»

«Какие позиции “Зениту” нужно еще укрепить до конца трансферного окна? Да я бы тогда сказал, что все позиции было бы хорошо укрепить (смеется). Пока трансферное окно открыто, идет большая работа селекционного отдела. Они подыскивают, предлагают игроков тренерам.
В «Зените» нет таких игроков, которые бы оставались [неприкасаемыми]… Ну, Семак считает, что Вендела нельзя заменить. А всех остальных, мне кажется, можно заменить.
А вообще из слабых мест у «Зенита» только слабая игра. Но игру не купить на трансферном рынке, ее нужно поставить. Это должна быть совместная работа игроков и тренерского штаба«, — сказал Орлов в эфире “Радио Зенит”.