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Круговой об Игдисамове и ЦСКА: «Будем работать и показывать хороший футбол. Тем более у нас российский тренер, за которого все будут биться»

Вингер ЦСКА Данил Круговой заявил, что армейцы будут биться за своего тренера Дмитрия Игдисамова.

Источник: Спортс‘’

— Чего ждать от ЦСКА в новом сезоне? Какие задачи стоят перед командой?

— Не будем делать громких заявлений и много говорить на камеру. Будем работать и показывать хороший футбол. Тем более у нас свой российский тренер, за которого все будут биться, показывая свою силу.

— Рады, что утвердили Игдисамова? Как изменился тренировочный процесс при нем?

— С главным тренером поменялся весь тренерский штаб, пришел новый тренер по физподготовке. Пока что очень положительные эмоции. Все нравится.

Тренировки особо не поменялись. Плюс‑минус те же самые тренировки и требования, как и в прошлом сезоне. Кое‑какие изменения есть, но я об этом вам рассказывать не буду, — сказал Круговой.