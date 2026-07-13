Нигматуллин об ошибке Ламменса против Испании: «Неразогретый дублер дебютировал на ЧМ так, что уже через 20 минут отправил Бельгию домой»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» вышел на поле на 71-й минуте, заменив травмированного Тибо Куртуа. На 88-й после дальнего удара Пау Кубарси Ламменс отбил мяч перед собой. Микель Мерино добил его в ворота, забив победный гол.
"Не сомневаюсь, опытнейший Куртуа с ударом Кубарси справился бы легко. Не пытался бы поймать мяч, как Ламменс, а спокойно бы отбил в сторону.
Ну, а его неразогретый дублер дебютировал на чемпионате мира так, что уже через 20 минут отправил свою сборную домой. Для парня это, конечно, личная трагедия", — написал бывший вратарь сборной России.