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У Месси 33 удара и 21 созданный момент на ЧМ-2026. Это лучший результат после Марадоны в 1986-м (29 ударов, 30 моментов)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси активнее всех участвует в атаке своей команды на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

В ходе ЧМ-2026 39-летний Месси принял участие в 54 атакующих действиях (33 удара, 21 созданный момент).

Это лучший результат среди игроков на одном чемпионате с 1986 года, когда Диего Марадоне нанес 29 ударов и создал 30 моментов.

Сборная Аргентины с Марадоной в составе завоевала золото ЧМ-1986.

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