«Месси не тот, что 10 лет назад. Он играет важную роль для Аргентины, но не думаю, что он может наносить такой же урон, как в лучшие годы». Паллистер про Лео

"Это не тот Месси, который был 10 лет назад.
Он по-прежнему играет важную роль для сборной Аргентины, но не думаю, что он может наносить такой же урон, как в лучшие годы. Не думаю, что он может так же легко обыгрывать соперников, как раньше.
Тем не менее у него все еще великолепное мастерство. Он забил восхитительный гол в матче с Кабо-Верде.
Он умеет забивать голы. Он лидер команды. Лионель был им четыре года назад, им и остался. Но я не думаю, что он тот же игрок, который приводил «Барселону» к победам в еврокубках и Ла Лиге.
Не думаю, что Месси будут персонально опекать или что-то в этом роде. Но за ним нужно приглядывать и пытаться нейтрализовать", — сказал Гари Паллистер.