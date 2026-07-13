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«Месси не тот, что 10 лет назад. Он играет важную роль для Аргентины, но не думаю, что он может наносить такой же урон, как в лучшие годы». Паллистер про Лео

Бывший защитник сборной Англии Гари Паллистер поделился мыслями касательно Лионеля Месси в преддверии полуфинального матча ЧМ-2026 против команды Аргентины.

Источник: Спортс‘’

"Это не тот Месси, который был 10 лет назад.

Он по-прежнему играет важную роль для сборной Аргентины, но не думаю, что он может наносить такой же урон, как в лучшие годы. Не думаю, что он может так же легко обыгрывать соперников, как раньше.

Тем не менее у него все еще великолепное мастерство. Он забил восхитительный гол в матче с Кабо-Верде.

Он умеет забивать голы. Он лидер команды. Лионель был им четыре года назад, им и остался. Но я не думаю, что он тот же игрок, который приводил «Барселону» к победам в еврокубках и Ла Лиге.

Не думаю, что Месси будут персонально опекать или что-то в этом роде. Но за ним нужно приглядывать и пытаться нейтрализовать", — сказал Гари Паллистер.