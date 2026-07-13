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Мостовой о ЧМ: «Все мои фавориты — в полуфинале. Это подчеркивает профессионализм Мостового — он не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о полуфиналах на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Испания сыграет против Франции, Англия встретится с Аргентиной.

— Вы уже определились со своим фаворитом?

— Я определяю фаворитов до начала турнира. Все мои фавориты — уже в полуфинале.

К сожалению, Португалия и Бразилия вылетели. Вылет вторых — случайность, конечно, такое всегда бывает.

А Португалия попала на Испанию… Все это лишний раз подчеркивает профессионализм Александра Мостового. Он не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни.

В полуфиналах трудно определиться. Испания — моя родная, Франция — один из моих фаворитов, Аргентина — восхищение.

В 40 лет Месси валтузит 20-летних пацанов, и кто-то умудряется еще упрекать и критиковать его — это ужас.

Плюс Англия, которая со скрипом туда прошла, скрипела с Мексикой, Норвегией, которая ни в чем не уступала.

Я болею за Аргентину, чтобы она вышла в финал, а там уже как карта ляжет. Кто выиграет, тот выиграет, — сказал Александр Мостовой.