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Несколько игроков «Аль-Насра» Роналду получили неполную зарплату за июнь. Финансовые трудности сказались на подписании легионера на замену Брозовичу

У «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, появились финансовые сложности.

Источник: Спортс‘’

Сообщается, что несколько футболистов команды получили неполную зарплату за июнь, но руководство клуба работает над тем, что полностью рассчитаться с игроками в ближайшее время.

Кроме того, финансовые трудности приостановили процесс подписания иностранного футболиста на замену хорватскому полузащитнику Марсело Брозовичу, который ранее покинул клуб после завершения контракта.

Руководство клуба пока не вступает в официальные переговоры с претендентами на замену, поскольку финансовая ситуация еще не прояснилась.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии. Ранее новым главным тренером команды стал Анже Постекоглу.