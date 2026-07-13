Несколько игроков «Аль-Насра» Роналду получили неполную зарплату за июнь. Финансовые трудности сказались на подписании легионера на замену Брозовичу

Сообщается, что несколько футболистов команды получили неполную зарплату за июнь, но руководство клуба работает над тем, что полностью рассчитаться с игроками в ближайшее время.
Кроме того, финансовые трудности приостановили процесс подписания иностранного футболиста на замену хорватскому полузащитнику Марсело Брозовичу, который ранее покинул клуб после завершения контракта.
Руководство клуба пока не вступает в официальные переговоры с претендентами на замену, поскольку финансовая ситуация еще не прояснилась.
В прошлом сезоне «Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии. Ранее новым главным тренером команды стал Анже Постекоглу.