Риисе о Месси: «Контраст между ним и Роналду был заметен в матче с Египтом — когда Аргентина проигрывала 0:2, Лионель взял игру на себя. То, что он делает, просто невероятно»

В ⅛ финала чемпионата мира Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты. Месси забил гол и отдал голевую передачу на Кристиана Ромеро.
"Больше всего на этом чемпионате мира контраст между Роналду и Месси был заметен в матче с Египтом. Когда Аргентина проигрывала со счетом 0:2, Месси полностью взял игру под свой контроль. Он требовал мяч, он создавал все, что мог, он был на кураже и показал, почему именно он является величайшим в истории.
Меня поразило, что после 75-й или 80-й минуты он просто включился и решил: «Что ж, теперь пришло время Месси». То, что он делает, просто невероятно.
Люди могут критиковать его за то, что он ходил пешком, наблюдал за происходящим и не реализовал пенальти, но он проявил себя, когда больше всего был нужен команде", — сказал Риисе в интервью BestBettingSites.