Риисе о Месси: «Контраст между ним и Роналду был заметен в матче с Египтом — когда Аргентина проигрывала 0:2, Лионель взял игру на себя. То, что он делает, просто невероятно»

"Больше всего на этом чемпионате мира контраст между Роналду и Месси был заметен в матче с Египтом. Когда Аргентина проигрывала со счетом 0:2, Месси полностью взял игру под свой контроль. Он требовал мяч, он создавал все, что мог, он был на кураже и показал, почему именно он является величайшим в истории.