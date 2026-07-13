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Холанд привез чучело енота из США после чемпионата мира. В лапках игрушки стоимостью 750 долларов бутылка джина

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд удивил болельщиков по возвращении с ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард «Манчестер Сити» сошел с трапа самолета в Осло с чучелом енота под мышкой. В лапах животного была пустая бутылка джина.

Как выяснилось, Холанд купил чучело во время пребывания в США. Ранее футболист показывал его в Snapchat после посещения магазина Wild Bill’s Western Store в Далласе, где также приобрел ковбойскую шляпу и сапоги.

Покупка енота обошлась норвежцу в 750 долларов (около 7,2 тысячи шведских крон).

Напомним, сборная Норвегии завершила выступление на чемпионате мира, уступив Англии в четвертьфинале.