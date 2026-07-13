Холанд привез чучело енота из США после чемпионата мира. В лапках игрушки стоимостью 750 долларов бутылка джина

Форвард «Манчестер Сити» сошел с трапа самолета в Осло с чучелом енота под мышкой. В лапах животного была пустая бутылка джина.
Как выяснилось, Холанд купил чучело во время пребывания в США. Ранее футболист показывал его в Snapchat после посещения магазина Wild Bill’s Western Store в Далласе, где также приобрел ковбойскую шляпу и сапоги.
Покупка енота обошлась норвежцу в 750 долларов (около 7,2 тысячи шведских крон).
Напомним, сборная Норвегии завершила выступление на чемпионате мира, уступив Англии в четвертьфинале.