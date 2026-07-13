Матвей Сафонов: «Когда Мариша уезжает на пару дней, у меня геймерский загул. Я могу 8 часов зависать в компьютерных играх»

«Вся моя жизнь проходит по расписанию. Я просыпаюсь в 8:45, первым делом кормлю пса. Собираюсь, еду на базу и тренируюсь до 14−15 часов. Дальше — свободное время. Когда Мариша уезжает на пару дней, у меня геймерский загул. Я могу восемь часов зависать в компьютерных играх. Раньше играли с друзьями в CS, сейчас — в ARC Raiders», — сказал Сафонов.
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