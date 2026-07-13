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Терри о Беллингеме на ЧМ-2026: «Он напоминает Зидана. Джуд тащит Англию за собой, он игрок мирового класса»

"Я говорил еще перед началом этого чемпионата мира: он напоминает мне Зидана. Сейчас он буквально тащит эту команду за собой.

Я считаю его игроком мирового класса. Кроме того, если послушать его вне поля, то видно, насколько он спокоен и уверен в себе", — заявил Терри в подкасте FIFA.

С мнением Терри согласился чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва.

«Именно в таких больших матчах нужны футболисты, способные брать ответственность на себя, и он показывает это уже на протяжении последних двух лет — сначала в “Реале”, а теперь и на чемпионате мира. Думаю, впереди у него еще много достижений.

В каком-то смысле он действительно похож на Зидана, поэтому сравнение с французом имеет смысл", — сказал Силва.