Терри о Беллингеме на ЧМ-2026: «Он напоминает Зидана. Джуд тащит Англию за собой, он игрок мирового класса»

Я считаю его игроком мирового класса. Кроме того, если послушать его вне поля, то видно, насколько он спокоен и уверен в себе", — заявил Терри в подкасте FIFA.
С мнением Терри согласился чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва.
«Именно в таких больших матчах нужны футболисты, способные брать ответственность на себя, и он показывает это уже на протяжении последних двух лет — сначала в “Реале”, а теперь и на чемпионате мира. Думаю, впереди у него еще много достижений.
В каком-то смысле он действительно похож на Зидана, поэтому сравнение с французом имеет смысл", — сказал Силва.