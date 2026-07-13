Врач сборной Сенегала оказался гинекологом, заявил глава федерации Фаль: «Я слишком поздно об этом узнал. Игроки недостаточно доверяли ему, чтобы работать с ним регулярно»

Об этом рассказал президент Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль.
"У нашего штатного врача нет соответствующей специализации, чтобы сопровождать наших игроков. Доктор Федиор по специальности гинеколог, я узнал об этом слишком поздно.
Суд по отзывам, которые я получил, игроки недостаточно доверяли ему, чтобы регулярно с ним работать. Нам нужно было найти проверенного специалиста, чтобы их успокоить, потому что здоровье превыше всего", — сказал Фаль.
На чемпионате мира 2026 года сборная Сенегала вылетела на стадии 1/16 финала, уступив Бельгии со счетом 2:3.