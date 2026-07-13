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В Аргентине 20-летнего мужчину убили тремя выстрелами в спину по время празднования победы над Швейцарией. Следствие считает, что убийство не связано с футболом

В Аргентине мужчину застрелили во время празднования победы над Швейцарией в ¼ финала ЧМ-2026 (3:1, экстра-таймы).

Как сообщает Ambito, трагедия произошла в ночь на 12 июля в центре города Сан-Франсиско в провинции Кордова. В толпе из нескольких сотен людей, отмечавших победу сборной Аргентины, злоумышленник подошел к 20-летнему мужчине вплотную и трижды выстрелил ему в спину с близкого расстояния, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший скончался, других пострадавших в результате происшествия не было.

По версии следствия, убийство было совершено намеренно и не было связано с празднованиями. Известно, что погибший мужчина был судим за ограбление и вышел на свободу условно досрочно 5 июля прошлого года. Нападавший, который, предположительно, связан с преступной группировкой, на данный момент не найден.