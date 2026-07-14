Агент Дзюбы о непопадании форварда в список лучших игроков сезона от РФС: «Очень субъективно, Артем по многим показателям был лучшим. Не самая главная награда, к которой он стремился»

Тут ни о какой объективности говорить и не стоит. Думаю, это не самая главная награда, к которой стремился Артем в своей жизни. Он в этих списках был уже миллиард раз. Если бы выбирали более объективно, опираясь хотя бы на ту же статистику, то Артем и в этот раз попал бы в список. Я уже не говорю о том, что он сделал 13 голевых действий и попал в топ-12 РПЛ по этому показателю.