Карпукас о будущем в «Локомотиве»: «Есть желание договориться, а как сложится — покажет время. Нет такого, что я другим клубам дал обещание»

— Ничего нового не могу сказать. Ситуация не изменилась. Могу только повторить то, что уже говорил ранее: есть желание договориться с «Локомотивом». А как сложится в итоге — покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше.