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Карпукас о будущем в «Локомотиве»: «Есть желание договориться, а как сложится — покажет время. Нет такого, что я другим клубам дал обещание»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о ходе переговоров с руководством московского клуба о новом контракте.

Источник: Спортс‘’

— Вас постоянно спрашивают о ситуации с новым контрактом, и я тоже не могу обойти ее стороной, слишком уж актуальная тема.

— Ничего нового не могу сказать. Ситуация не изменилась. Могу только повторить то, что уже говорил ранее: есть желание договориться с «Локомотивом». А как сложится в итоге — покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше.

— Когда Дмитрий Баринов уходил в ЦСКА, его представитель говорил, что точка невозврата с «Локомотивом» была пройдена еще до смены руководства. В вашем случае с «Локомотивом» она уже пройдена?

— Конечно, нет. Нет такого, что я кому-то из других клубов дал обещание и отклоняю любое предложение «Локомотива», — сказал Карпукас.