«Кальяри» арендовал Фаццини у «Фиорентины» с опцией выкупа

«Фаццини отличается универсальностью и способен действовать на нескольких позициях в средней линии — как в роли центрального полузащитника, так и атакующего хавбека. Его сильными сторонами считаются техника, скорость, хорошее видение поля, уверенная игра в ограниченном пространстве, качественный дриблинг и умение своевременно подключаться к атакам. Добро пожаловать на Сардинию, Якопо!» — говорится в заявлении «Кальяри».