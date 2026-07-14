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«Кальяри» арендовал Фаццини у «Фиорентины» с опцией выкупа

«Кальяри» объявил о переходе полузащитника Якопо Фаццини из «Фиорентины» на правах аренды с опцией последующего выкупа.

Источник: Спортс‘’

23-летний футболист является воспитанником академии «Эмполи». Он дебютировал на взрослом уровне состоялся 19 января 2022 года в матче Кубка Италии против «Интера».

В сезоне-2024/25 Фаццини провел 22 матча, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.

Затем футболист перешел в «Фиорентину», в составе которой провел 32 матча во всех турнирах — Серии А, Кубке Италии и Лиге Европы, где команда дошла до четвертьфинала.

«Фаццини отличается универсальностью и способен действовать на нескольких позициях в средней линии — как в роли центрального полузащитника, так и атакующего хавбека. Его сильными сторонами считаются техника, скорость, хорошее видение поля, уверенная игра в ограниченном пространстве, качественный дриблинг и умение своевременно подключаться к атакам. Добро пожаловать на Сардинию, Якопо!» — говорится в заявлении «Кальяри».