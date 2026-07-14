Селюк о слухах про Батракова: «Ощущение, что в “ПСЖ” сейчас сбор для россиян. Не думаю, что в “Локо” когда-либо было официальное предложение от парижан»

«Для меня эта история и не начиналась. Такое ощущение, что в “ПСЖ” сейчас сбор для российских футболистов. Но, конечно, когда одна и та же тема муссируется вокруг одного игрока, то большинство людей, которые не разбираются в футболе, начинают считать, что это правда.