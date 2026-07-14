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Селюк о слухах про Батракова: «Ощущение, что в “ПСЖ” сейчас сбор для россиян. Не думаю, что в “Локо” когда-либо было официальное предложение от парижан»

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит в трансфер хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

Ранее Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника, заявил, что шанс перейти в парижский клуб еще есть.

«Для меня эта история и не начиналась. Такое ощущение, что в “ПСЖ” сейчас сбор для российских футболистов. Но, конечно, когда одна и та же тема муссируется вокруг одного игрока, то большинство людей, которые не разбираются в футболе, начинают считать, что это правда.

Не думаю, что в «Локомотиве» когда-либо было официальное предложение от «ПСЖ». При этом считаю, что Батраков для «Локомотива» один из важнейших игроков и клуб должен строить всю команду вокруг него. Он будет лидером, ему будут платить хорошую зарплату.

Тем более, думаю, со следующего сезона российские клубы будут участвовать в еврокубках. У всех будет возможность проявить себя. И Батраков, который является хорошим футболистом, сконцентрируется на этом, и с ним все будет в порядке", — сказал Селюк.