Даррен Бент предлагает Рэшфорда на правом фланге Англии: «Мадуэке залезает в офсайд там, где его быть не должно»

Я ненавижу быть слишком критичным к игрокам, потому что понимаю, чего стоит достичь такого уровня, играть за свою страну — это тяжело. Но когда показываешь такой уровень, как Нони, когда залезаешь в офсайд в позициях, где его быть не должно… У тебя идеальная позиция у боковой — смотри на линию, а он делает неправильно. Он во вне игры.