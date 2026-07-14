Даррен Бент предлагает Рэшфорда на правом фланге Англии: «Мадуэке залезает в офсайд там, где его быть не должно»

«Я не думаю, что Мадуэке сыграет, но он [Тухель] может даже рискнуть и сказать: “Знаете что, если Сака не готов на 100 процентов, давайте попробуем Рэшфорда на правом фланге”. А Гордон останется слева. Просто чтобы попробовать что-то другое.
Я ненавижу быть слишком критичным к игрокам, потому что понимаю, чего стоит достичь такого уровня, играть за свою страну — это тяжело. Но когда показываешь такой уровень, как Нони, когда залезаешь в офсайд в позициях, где его быть не должно… У тебя идеальная позиция у боковой — смотри на линию, а он делает неправильно. Он во вне игры.
То он обходит защитника и выбивает мяч за пределы поля — удар от ворот. А то вдруг испугался обыграть защитника и пошел назад. У него ничего не получилось", — сказал экс-форвард сборной Англии.