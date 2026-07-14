«Нижний Новгород» может купить Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро и отдать «Локо» в аренду в обмен на вратаря Веселова (Иван Карпов)

«Нижний Новгород» может купить хавбека Данила Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро на деньги инвестора и отдать его «Локомотиву» в аренду, где он уже выступал в прошлом сезоне, сообщает инсайдер Иван Карпов.