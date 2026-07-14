«Нижний Новгород» может купить Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро и отдать «Локо» в аренду в обмен на вратаря Веселова (Иван Карпов)

Взамен «Нижний» рассчитывает получить аренду вратаря железнодорожников Даниила Веселова.
По данным источника, такой вариант футбольный агент Павел Андреев предложил гендиректору «Локо» Борису Ротенбергу, с которым идут переговоры о продлении контракта с 21-летним голкипером — Веселов через год может стать свободным агентом.
Кроме того, Андреев готов решить вопрос с окладом Пруцева таким образом, чтобы красно-зеленые платили хавбеку 10−11 млн рублей в месяц, а 3−4 млн — «Нижний Новгород».
В прошлом сезоне Веселов провел лишь 3 матча — все в Фонбет Кубке России, пропустив 6 мячей.