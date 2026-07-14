Рябыкин о решении МОК: «Футбол вернется раньше хоккея. Страны Африки, Америки и Азии способны проводить свою политику — в хоккее таких мало»

Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.
— Дмитрий, какое событие стало для вас главным за последние недели?
— В хоккее сейчас каникулы, постепенно успокаивается и трансферный рынок.
Поэтому назову решение МОК о допуске российских спортсменов на международные соревнования. Для страны это большое событие — «железный занавес» постепенно снимается.
— В хоккее тоже?
— Вот за хоккей у меня есть большие опасения. В нашем виде спорта — не так много стран, а на ведущих позициях как раз те, которые проводят политику русофобии. Швеция, Финляндия и так далее.
Так что МОК свое решение принял, но хоккейная федерация будет делать все возможное, чтобы его притормозить. Нас ждет большая и вязкая борьба.
Подозреваю, что, например, российский футбол вернется на мировую арену раньше, чем российский хоккей. Во многом потому, что в футбол играет весь мир и все независимые страны — Африки, Америки, Азии, которые способны проводить свою политику. А в хоккее таких стран мало — и они, к сожалению, не в главных ролях, — сказал Рябыкин.
Овечкин о решении МОК: «Слава богу, нас пустили. Будем надеяться, все придет к тому, что наши спортсмены будут представлять Россию на турнирах».