Рябыкин о решении МОК: «Футбол вернется раньше хоккея. Страны Африки, Америки и Азии способны проводить свою политику — в хоккее таких мало»

Подозреваю, что, например, российский футбол вернется на мировую арену раньше, чем российский хоккей. Во многом потому, что в футбол играет весь мир и все независимые страны — Африки, Америки, Азии, которые способны проводить свою политику. А в хоккее таких стран мало — и они, к сожалению, не в главных ролях, — сказал Рябыкин.