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Карпукас о «Локомотиве»: «Не считаю, что была провальная весна — если не брать результат. Не залетело в чужие ворота то, что залетело осенью. Но никто не прошел сезон ровно»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас не считает концовку прошлого сезона провальной для команды, занявшей 3-е место в таблице Мир РПЛ.

— Можно ожидать, что, учтя ошибки, получится провести сезон более ровно, избежав нового весеннего спада?

— Я не считаю, что в прошлом сезоне у нас весна была какая-то провальная. Если не брать результат.

— Но весна была хуже ваших прошлогодних лета и осени.

— Понятно, да. Но говорю же: если не брать результат. Смотрите: мы играем дома с «Зенитом», 90-я минута — пенальти в нашу пользу. Забей мы этот пенальти — плюс два очка. Или вспомните домашний матч с махачкалинским «Динамо» — всего один удар по нашим воротам за игру. Мы получаем пенальти и проигрываем 0:1, в итоге удается только сравнять и сыграть вничью 1:1. При этом было несколько хороших моментов у нас — выход Бакаева один на один и еще две хорошие возможности забить.

Играем с «Крыльями» в гостях — у нас три стопроцентных голевых момента и ноль голов. Проигрываем 0:2.

— У вас летом и осенью были обидные потери очков, когда либо на последних минутах давали соперникам сравнять, либо не реализовывали кучу моментов, как в выездном матче с «Акроном» (1:1).

— Все равно тогда мы побольше набирали очков. А весной по сути не залетело в чужие ворота то, что залетело осенью. Плюс-минус получилось так, что наиграли на третье место, которое в итоге и заняли.

В принципе у всех команд проблемы с тем, что результаты неровные по сезону. Не только у нас. У «Спартака», к примеру, была хорошая весна, но так себе осень. И ни одна команда по сути не прошла ровно весь сезон. Мы в итоге этим воспользовались, заняв третье место, — сказал Карпукас.