Карпукас о «Локомотиве»: «Не считаю, что была провальная весна — если не брать результат. Не залетело в чужие ворота то, что залетело осенью. Но никто не прошел сезон ровно»

— Понятно, да. Но говорю же: если не брать результат. Смотрите: мы играем дома с «Зенитом», 90-я минута — пенальти в нашу пользу. Забей мы этот пенальти — плюс два очка. Или вспомните домашний матч с махачкалинским «Динамо» — всего один удар по нашим воротам за игру. Мы получаем пенальти и проигрываем 0:1, в итоге удается только сравнять и сыграть вничью 1:1. При этом было несколько хороших моментов у нас — выход Бакаева один на один и еще две хорошие возможности забить.