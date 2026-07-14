Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
5.05
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Интер Э
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.10
П2
4.10
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Текстильщик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Иосифов перешел в «Хихон» из Сегунды свободным агентом. Контракт — по схеме «1+1»

«Спортинг» из Хихона объявил о переходе вингера Никиты Иосифова свободным агентом.

25-летний россиянин подписал с клубом из испанской Сегунды однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Последние два года Иосифов играл за словенский «Целе». Также воспитанник «Локомотива» известен по выступлениям за «Вильярреал».