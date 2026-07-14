Иосифов перешел в «Хихон» из Сегунды свободным агентом. Контракт — по схеме «1+1»

25-летний россиянин подписал с клубом из испанской Сегунды однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.
Последние два года Иосифов играл за словенский «Целе». Также воспитанник «Локомотива» известен по выступлениям за «Вильярреал».
«Спортинг» из Хихона объявил о переходе вингера Никиты Иосифова свободным агентом.
25-летний россиянин подписал с клубом из испанской Сегунды однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.
Последние два года Иосифов играл за словенский «Целе». Также воспитанник «Локомотива» известен по выступлениям за «Вильярреал».