Порро о матче с Францией: «Мы должны быть сосредоточены на 200% и надеяться, что у них игра не пойдет. Не боимся их и уверены в своих силах»

"Мы должны быть сосредоточены на 200% и надеяться, что у Франции игра не пойдет. Мы знаем, что у них есть сильные игроки, особенно в атаке. Они отлично выступают на ЧМ, но и мы тоже. Мы их не боимся. Если вы спросите их, они скажут, что не боятся Испании.