Порро о матче с Францией: «Мы должны быть сосредоточены на 200% и надеяться, что у них игра не пойдет. Не боимся их и уверены в своих силах»

Матч состоится сегодня в Арлингтоне, начало — в 22:00 по московскому времени.
"Мы должны быть сосредоточены на 200% и надеяться, что у Франции игра не пойдет. Мы знаем, что у них есть сильные игроки, особенно в атаке. Они отлично выступают на ЧМ, но и мы тоже. Мы их не боимся. Если вы спросите их, они скажут, что не боятся Испании.
Так что все решат детали и концентрация. Нужно учитывать угрозу, исходящую от соперника, но при этом фокусироваться на собственной игре. Не думаю, что их можно считать фаворитом. В любом случае, мы уверены в своих силах.
А что говорят за пределами нашего круга, нас не особо беспокоит", — сказал Порро.
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