Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.50
П2
5.09
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Интер Э
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.20
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.30
П2
4.33
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Рига
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.80
П2
4.70
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Текстильщик
1
П1
X
П2

Порро о матче с Францией: «Мы должны быть сосредоточены на 200% и надеяться, что у них игра не пойдет. Не боимся их и уверены в своих силах»

Защитник сборной Испании Педро Порро поделился ожиданиями от матча ½ финала ЧМ-2026 против Франции.

Матч состоится сегодня в Арлингтоне, начало — в 22:00 по московскому времени.

"Мы должны быть сосредоточены на 200% и надеяться, что у Франции игра не пойдет. Мы знаем, что у них есть сильные игроки, особенно в атаке. Они отлично выступают на ЧМ, но и мы тоже. Мы их не боимся. Если вы спросите их, они скажут, что не боятся Испании.

Так что все решат детали и концентрация. Нужно учитывать угрозу, исходящую от соперника, но при этом фокусироваться на собственной игре. Не думаю, что их можно считать фаворитом. В любом случае, мы уверены в своих силах.

А что говорят за пределами нашего круга, нас не особо беспокоит", — сказал Порро.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше