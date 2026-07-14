Круговой о ЦСКА без побед в межсезонье: «Мы еще не в максимальных кондициях. В сезоне все будет по-другому»

— Понятно, что мы еще не в максимальных кондициях. До начала чемпионата почти две недели. Будем продолжать работать, впереди еще есть тренировочные дни, а также контрольные матчи. Времени, чтобы выйти на нужный уровень, вполне достаточно, — сказал Круговой.