Круговой о ЦСКА без побед в межсезонье: «Мы еще не в максимальных кондициях. В сезоне все будет по-другому»

— Нынешним летом команда пока на сборах не выигрывала. Что думаете об этом?
— Результаты товарищеских игр точно не на первом плане. Думаю, в сезоне все будет по-другому. Сейчас время подготовки, она идет в штатном режиме. Все-таки сборы есть сборы, в контрольных матчах решаются соответствующие задачи, и я бы здесь не ставил на первое место итоговый счет.
Сейчас закладывается фундамент, который поможет нам по ходу сезона. Много силовой и беговой работы, пробуем и наигрываем определенные вещи.
— Если говорить о подготовке, в какой точке сейчас находится команда, на каком этапе набора формы?
— Понятно, что мы еще не в максимальных кондициях. До начала чемпионата почти две недели. Будем продолжать работать, впереди еще есть тренировочные дни, а также контрольные матчи. Времени, чтобы выйти на нужный уровень, вполне достаточно, — сказал Круговой.