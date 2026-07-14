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Круговой о ЦСКА без побед в межсезонье: «Мы еще не в максимальных кондициях. В сезоне все будет по-другому»

Вингер ЦСКА Данил Круговой высказался насчет отсутствия побед у армейцев в товарищеских матчах.

Источник: Спортс‘’

— Нынешним летом команда пока на сборах не выигрывала. Что думаете об этом?

— Результаты товарищеских игр точно не на первом плане. Думаю, в сезоне все будет по-другому. Сейчас время подготовки, она идет в штатном режиме. Все-таки сборы есть сборы, в контрольных матчах решаются соответствующие задачи, и я бы здесь не ставил на первое место итоговый счет.

Сейчас закладывается фундамент, который поможет нам по ходу сезона. Много силовой и беговой работы, пробуем и наигрываем определенные вещи.

— Если говорить о подготовке, в какой точке сейчас находится команда, на каком этапе набора формы?

— Понятно, что мы еще не в максимальных кондициях. До начала чемпионата почти две недели. Будем продолжать работать, впереди еще есть тренировочные дни, а также контрольные матчи. Времени, чтобы выйти на нужный уровень, вполне достаточно, — сказал Круговой.