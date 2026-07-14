Баэна о полуфинале с Францией: «Очень интересное столкновение стилей. Испания будет стараться не терять мяч слишком часто, потому что они сильны в контратаках»

Матч состоится сегодня в Арлингтоне, начало — в 22:00 по московскому времени.
"Мы знаем свои сильные стороны. Наш стиль игры основан на владении мячом и его контроле. Мы будем осторожны и постараемся не терять мяч слишком часто, потому что они сильны в контратаках. Это ключевой момент в матче.
Команды играют в разных стилях, это будет очень очень интересное столкновение стилей. Мы любим владеть мячом, делать много передач.
Они же очень быстры при переходе из обороны в атаку. Вот в чем заключается опасность. Но из-за разницы стилей матч будет интересным", — сказал Баэна.