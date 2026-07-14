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Баэна о полуфинале с Францией: «Очень интересное столкновение стилей. Испания будет стараться не терять мяч слишком часто, потому что они сильны в контратаках»

Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна поделился ожиданиями от матча ½ финала ЧМ-2026 против Франции.

Источник: Спортс‘’

Матч состоится сегодня в Арлингтоне, начало — в 22:00 по московскому времени.

"Мы знаем свои сильные стороны. Наш стиль игры основан на владении мячом и его контроле. Мы будем осторожны и постараемся не терять мяч слишком часто, потому что они сильны в контратаках. Это ключевой момент в матче.

Команды играют в разных стилях, это будет очень очень интересное столкновение стилей. Мы любим владеть мячом, делать много передач.

Они же очень быстры при переходе из обороны в атаку. Вот в чем заключается опасность. Но из-за разницы стилей матч будет интересным", — сказал Баэна.