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«Испания настолько уверена в своих силах, что ни капли не боится французов. Они могут задергаться». Радимов об ½ финала ЧМ-2026

Владислав Радимов высказался в преддверии сегодняшнего полуфинала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании.

Источник: Спортс‘’

"Может пугать то, что слишком гладко все идет для Франции, а тут вдруг попадаются испанцы. И испанцы настолько уверены в своих силах, что ни капли не боятся французов. Более того, они пытаются на них давить высказываниями в газетах.

В этом плане как раз психологически сложнее будет французам, потому что все гладко и без проблем было на этом турнире. Тут Франция может нарваться на такую команду, которая может и в контригру сыграть, и даже задавить. Французы могут задергаться", — сказал экс-хавбек сборной России.