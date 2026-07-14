«Испания настолько уверена в своих силах, что ни капли не боится французов. Они могут задергаться». Радимов об ½ финала ЧМ-2026

В этом плане как раз психологически сложнее будет французам, потому что все гладко и без проблем было на этом турнире. Тут Франция может нарваться на такую команду, которая может и в контригру сыграть, и даже задавить. Французы могут задергаться", — сказал экс-хавбек сборной России.