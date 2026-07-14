Мостовой не считает, что ФИФА и судьи поддерживают Аргентину и Месси на ЧМ: «Кому этот бред может в голову влезть? Нефутбольным людям, однозначно»

Ранее на портале argentinaout.com был опубликован документ, в котором ФИФА просят исключить сборную Аргентины из турнира. Петицию подписали более 3 миллионов человек.
— Вы бы такую петицию подписали?
— Нет, конечно. Никогда в жизни. За что?
— Пишут о предвзятом отношении [ФИФА и судей] к Месси и сборной Аргентины. Якобы победитель чемпионата мира уже определен.
— И кто это придумал? Кому этот бред может в голову влезть? Как я всегда говорю: нефутбольным людям, однозначно.
— Вам не кажется со стороны, что есть какая-то предвзятость?
— Восхищение! Тем, что я смотрю, и тем, что делает Аргентина, когда они проигрывают, игра не идет, бьют, лупят, а они все равно вырывают победу. Это вызывает только восхищение. Мы это всю жизнь прошли сами, поэтому кто-то как обычно придумывает какой-то бред.
В футболе давным-давно все придумано. Что вы несете бред? Вы спросите футболистов, которые всю жизнь отдают футболу. Я смотрел все игры Аргентины. Про предвзятость говорят те, у кого не получается, или те, которые два раза по мячу попадали или два гола за свою карьеру забили (смеется). Ни разу не слышал, чтобы так говорили какие-нибудь выдающиеся люди.
Они могут высказывать свое мнение — и правильно делают, их надо слушать. Другое дело — петиция, — сказал Мостовой.
В полуфинале чемпионата мира аргентинцы сыграют с Англией. Матч начнется 15 июля в 22:00.