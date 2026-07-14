Мостовой не считает, что ФИФА и судьи поддерживают Аргентину и Месси на ЧМ: «Кому этот бред может в голову влезть? Нефутбольным людям, однозначно»

В футболе давным-давно все придумано. Что вы несете бред? Вы спросите футболистов, которые всю жизнь отдают футболу. Я смотрел все игры Аргентины. Про предвзятость говорят те, у кого не получается, или те, которые два раза по мячу попадали или два гола за свою карьеру забили (смеется). Ни разу не слышал, чтобы так говорили какие-нибудь выдающиеся люди.