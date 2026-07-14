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Агент Тюкавина: «Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Года два назад у него было предложение оттуда»

Агент Константина Тюкавина оценил вероятность перехода нападающего «Динамо» в клуб из Саудовской Аравии.

Источник: Спортс‘’

«Возможен ли для Тюкавина вариант с Саудовской Аравией? Никогда не говори “никогда”. Года два назад у него было предложение как раз, кажется, от “Аль-Ахли”. Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет.

Два года назад Тюкавин сразу сказал, что не поедет, поэтому до официальных переговоров не дошло", — сказал Алексей Сафонов.

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