Агент Тюкавина: «Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Года два назад у него было предложение оттуда»

«Возможен ли для Тюкавина вариант с Саудовской Аравией? Никогда не говори “никогда”. Года два назад у него было предложение как раз, кажется, от “Аль-Ахли”. Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет.