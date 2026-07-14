Агент Тюкавина: «Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Года два назад у него было предложение оттуда»

«Возможен ли для Тюкавина вариант с Саудовской Аравией? Никогда не говори “никогда”. Года два назад у него было предложение как раз, кажется, от “Аль-Ахли”. Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет.
Два года назад Тюкавин сразу сказал, что не поедет, поэтому до официальных переговоров не дошло", — сказал Алексей Сафонов.
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше