Ямаль о том, что у него 1 мяч на ЧМ: «Не зациклен на голах, но забить в матче с Францией было бы особенным событием. Я спокоен, не чувствую лишнего давления»

На счету 19-летнего игрока 1 гол в 6 матчах на текущем турнире. В полуфинале испанцам предстоит встретиться с командой Франции.
"Я не зациклен на голах, но забить в таком матче было бы особенным событием. Принимаю вызов. Именно поэтому я здесь.
Это игра, которую все ждали. Думаю, зрители увидят прекрасный матч. В то же время, в жизни бывают более сложные ситуации, чем футбольный матч, поэтому я спокоен.
Не чувствую лишнего давления. Выйду на поле и отдам все силы ради команды, как и всегда", — сказал Ямаль.