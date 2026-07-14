Сергей Кирьяков: «Верю, что Тюкавин может перейти в “Зенит” этим летом, финансы на первом месте. Он будет там основным форвардом, потому что сильнее Соболева и Аугусто»

— Верю, что Тюкавин может перейти в «Зенит» этим летом. Никто не мог предположить, что Игорь Дивеев перейдет в «Зенит».
— Тюкавин будет основным нападающим в «Зените»?
— Да, потому что он сильнее Соболева и Аугусто. Уход Тюкавина — это потеря для «Динамо». Найти замену будет тяжело.
Финансовый вопрос стоит на первом месте. Если Константину поступит прямое предложение, вряд ли он сможет остаться в «Динамо». Такими предложениями футболисты не разбрасываются, — сказал Кирьяков.
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Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше