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Сергей Кирьяков: «Верю, что Тюкавин может перейти в “Зенит” этим летом, финансы на первом месте. Он будет там основным форвардом, потому что сильнее Соболева и Аугусто»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков сравнил форвардов Константина Тюкавина и Александра Соболева.

Источник: Спортс‘’

— Верю, что Тюкавин может перейти в «Зенит» этим летом. Никто не мог предположить, что Игорь Дивеев перейдет в «Зенит».

— Тюкавин будет основным нападающим в «Зените»?

— Да, потому что он сильнее Соболева и Аугусто. Уход Тюкавина — это потеря для «Динамо». Найти замену будет тяжело.

Финансовый вопрос стоит на первом месте. Если Константину поступит прямое предложение, вряд ли он сможет остаться в «Динамо». Такими предложениями футболисты не разбрасываются, — сказал Кирьяков.

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