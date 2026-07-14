Круговой о ЦСКА: «Лучше всего двигаться тихо и спокойно. Меньше говорить, больше делать. Уже наступили на грабли»

— Многие все равно это читали и видели. Мне кажется, каждый журналист, блогер, автор телеграм-канала написал про ЦСКА, что клуб сделал серьезную заявку на чемпионство и все в таком роде. Думаю, мы научились правильно реагировать. Уже наступили на эти грабли, и больше этого не повторится.