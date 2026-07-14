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Круговой о ЦСКА: «Лучше всего двигаться тихо и спокойно. Меньше говорить, больше делать. Уже наступили на грабли»

Вингер ЦСКА Данил Круговой высказался в преддверии нового сезона.

Источник: Спортс‘’

В прошлом сезоне армейцы заняли в Мир РПЛ 5-е место.

— Каким вам видится новый сезон?

— Интересным. Надеюсь, у ЦСКА все будет в порядке — приложим для этого максимум усилий. Не буду рассуждать о грандиозных планах — лучше всего двигаться тихо и спокойно. Меньше говорить, больше делать.

— Это в том числе потому, что много разговоров вокруг команды было минувшей зимой про золотые мечты после масштабной селекции? Это как-то влияло на команду?

— Многие все равно это читали и видели. Мне кажется, каждый журналист, блогер, автор телеграм-канала написал про ЦСКА, что клуб сделал серьезную заявку на чемпионство и все в таком роде. Думаю, мы научились правильно реагировать. Уже наступили на эти грабли, и больше этого не повторится.

Как уже сказал, будем меньше говорить и больше делать. Самый правильный подход, уверен в этом на сто процентов.

— Что посчитаете шагом вперед в наступающем сезоне? Предыдущий стал для вас лучшим в карьере.

— Рассчитываю сохранить все лучшее, что было, и двигаться в том же направлении. Понимаю, что следующий сезон может быть сложнее. Надеюсь, он принесет нам положительные эмоции. Сделаем для этого все возможное, — сказал Круговой.