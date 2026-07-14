Заир-Эмери о словах игроков Испании перед полуфиналом: «Мы — Франция, и мы никого не боимся. Они могут говорить, но в этом нет особого смысла. Игра идет не в соцсетях и прессе»

"Я не знаю, что думают испанцы. Мы — Франция, и мы никого не боимся. Мы сосредоточены на себе. Они могут высказывать свое мнение, но это не имеет особого смысла. Игра идет не в соцсетях или прессе. Она пройдет на поле.