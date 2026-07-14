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Заир-Эмери о словах игроков Испании перед полуфиналом: «Мы — Франция, и мы никого не боимся. Они могут говорить, но в этом нет особого смысла. Игра идет не в соцсетях и прессе»

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир-Эмери высказался о матче ½ финала ЧМ-2026 против Испании.

Матч состоится сегодня в Арлингтоне, начало — в 22:00 по московскому времени.

После победного матча ¼ финала с Бельгией вингер испанцев Ламин Ямаль заявил: «Франции стоит нас опасаться, у нас страха нет».

Вингер Нико Уильямс сказал: «Испания уже дважды обыгрывала их, хотим сделать это снова».

"Я не знаю, что думают испанцы. Мы — Франция, и мы никого не боимся. Мы сосредоточены на себе. Они могут высказывать свое мнение, но это не имеет особого смысла. Игра идет не в соцсетях или прессе. Она пройдет на поле.

Честно говоря, я не читаю, кто и что говорит. Мы сосредоточены на себе и думаем о матче, а не о заявлениях в медиа.

Поражение от Франции в полуфинале Евро-2024? За два года команды сильно изменились. Из таких матчей мы извлекаем уроки. Мы готовы. Хотим победить Испанию и взять реванш, но для этого нам нужно быть сосредоточенными.

Что касается Ямаля… Футбол — это командный вид спорта, у Испании отличная команда. И у нас тоже. Ламин очень хорош: он быстр и силен в дриблинге. Но прежде чем говорить о Ламине, мы должны говорить об испанской команде в целом", — сказал Заир-Эмери.

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