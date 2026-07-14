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Агкацев о прошлом сезоне: «Понимал, что высоко задрал планку. Немного ее повысил, надеюсь. Вдвойне приятно получать награду лучшему вратарю, надо в 3-й раз подряд выиграть»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев назвал прошлый сезон непростым для себя.

Источник: Спортс‘’

Краснодарский клуб финишировал на втором месте в Мир РПЛ, а 24-летний голкипер был признан лучшим вратарем чемпионата.

"После чемпионского сезона я понимал, что высоко задрал планку. Задача была не только держать ее, а поднять еще выше. Я надеюсь, что у меня получилось немного повысить эту планку.

Сезон получился на самом деле непростым. Было много тяжелых матчей, травмы, болезни. Было так, что выходил даже с температурой. Тяжелее прошел сезон по сравнению с прошлым. Но я удовлетворен.

По ходу сезона не думал о личных наградах, была только одна цель — стать чемпионом. А также помогать команде побеждать в каждой игре.

Вдвойне приятно получать награду лучшему вратарю, это очень важно для меня. Теперь цели не меняем, задача такая — чемпионство. И надо в третий раз подряд выиграть приз", — сказал Агкацев.