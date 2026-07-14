Семак об Андрее Касаджикове в «Оренбурге»: «Будет больше шансов выходить на поле. Ему сложно на своей позиции в “Зените”

Конечно, ему выходить на своей позиции достаточно сложно. Он на контракте у «Зенита». И мы только рады за то, чтобы у него получалось, чтобы он набирал игровую практику в тех командах, где у него будет больше шансов выходить на поле, — сказал Семак.