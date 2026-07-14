Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.50
П2
5.13
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Интер Э
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.20
П2
4.10
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.32
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Рига
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.80
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Борац Б-Л
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.88
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
20:30
ТНС
:
Сабах
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Дрита
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.25
П2
3.05

Семак об Андрее Касаджикове в «Оренбурге»: «Будет больше шансов выходить на поле. Ему сложно на своей позиции в “Зените”

Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе 18-летнего вингера Андрея Касаджикова в «Оренбург» на правах аренды.

— Вопрос по братьям Касаджиковым. Один [Андрей] ушел в аренду, второй [Алексей] вообще ушел, заключил контракт с «Ахматом». У них совсем не было шансов пробиться хотя бы в ближайший резерв?

— Ближайший резерв — это возможность выходить в матчах на Кубок или иногда выходить помогать в играх чемпионата.

Если говорить про Андрея Касаджикова, то у нас и Мостовой, и Джон Джон, и Педро могут сыграть на этой позиции. Есть еще и Мантуан при необходимости.

Конечно, ему выходить на своей позиции достаточно сложно. Он на контракте у «Зенита». И мы только рады за то, чтобы у него получалось, чтобы он набирал игровую практику в тех командах, где у него будет больше шансов выходить на поле, — сказал Семак.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше