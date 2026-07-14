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Тренер «Зенита» Оливейра об отпуске для Дугласа и Энрике: «Это правильно. Не знаем, в каком состоянии игроки приехали бы с ЧМ. Они вообще не отдыхали»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о том, что клуб дал отпуск защитнику Дугласу Сантосу и полузащитнику Луису Энрике, входившим в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Это правильно. Потому что после чемпионата мира мы не знаем, в каком состоянии они приехали бы, они вообще не отдыхали.

Так что считаю, что это правильное решение — дать им отпуск. Ребята приедут уже после Суперкубка и уже будут помогать команде готовиться к старту РПЛ.

Думаю, что команда находится в хорошем физическом состоянии. Понятно, что это еще не официальные игры. Но, в принципе, ребята стараются. Есть сложности в подготовке из-за того, что кто-то приехал раньше, кто-то позже.

Но тем не менее я вижу, что игроки в хорошем состоянии. Конечно, ментально они уже должны быть готовы. Мы работаем уже почти месяц. И они прекрасно понимают, что скоро начало сезона", — сказал Оливейра.