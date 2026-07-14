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Овечкин о самой яркой игре на ЧМ: «Когда Месси совершил чудо с Египтом. Следующий матч Англия — Аргентина, я не буду спать»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прошел блиц-опрос о чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

— Кто из звезд удивил больше всего на этом чемпионате мира?

— Месси.

— Почему?

— Ну, он красавчик.

— Ради какого матча не спали всю ночь?

— Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать.

— Кто из молодых игроков запомнился?

— Ямаль.

— Почему?

— Кудесник новый.

— Кто из ветеранов вызывает уважение?

— Роналду.

— Какой матч, который смотрели, был самым ярким?

— Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом.

— Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?

— В прямом. А дети смотрят в записи, — сказал Овечкин.

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