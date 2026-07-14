Овечкин о самой яркой игре на ЧМ: «Когда Месси совершил чудо с Египтом. Следующий матч Англия — Аргентина, я не буду спать»

— Кто из звезд удивил больше всего на этом чемпионате мира?
— Месси.
— Почему?
— Ну, он красавчик.
— Ради какого матча не спали всю ночь?
— Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать.
— Кто из молодых игроков запомнился?
— Ямаль.
— Почему?
— Кудесник новый.
— Кто из ветеранов вызывает уважение?
— Роналду.
— Какой матч, который смотрели, был самым ярким?
— Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом.
— Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?
— В прямом. А дети смотрят в записи, — сказал Овечкин.
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