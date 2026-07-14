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Агент Дзюбы о новом клубе для форварда: «Артем на такой стадии карьеры, когда может быть весьма избирателен. Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, высказался о будущем 37-летнего форварда.

Источник: Спортс‘’

Футболист находится без контракта. Его последним клубом был «Акрон».

"Сложно сказать, каковы шансы на то, что Дзюба начнет новый сезон без клуба.

Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать — если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб.

Артем на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба", — сказал Гольдман.

Дзюба о будущем: «Не рассматриваю предложения сейчас. Зарубежье я вообще отмел — после вояжа в Турцию с этим закончил».