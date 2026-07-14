Агент Дзюбы о новом клубе для форварда: «Артем на такой стадии карьеры, когда может быть весьма избирателен. Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее»

Футболист находится без контракта. Его последним клубом был «Акрон».
"Сложно сказать, каковы шансы на то, что Дзюба начнет новый сезон без клуба.
Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать — если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб.
Артем на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба", — сказал Гольдман.
Дзюба о будущем: «Не рассматриваю предложения сейчас. Зарубежье я вообще отмел — после вояжа в Турцию с этим закончил».